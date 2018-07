Aftenposten mener: Utålelig angrep på pressens frihet

Fredag i forrige uke ble TV 2-journalisten Kadafi Zaman arrestert i Pakistan, der han arbeidet med å dekke en demonstrasjon i Gujrat, nord i landet.

I forkant av det pakistanske parlamentsvalget som skal avholdes 25. juli, har det vært mye uro og flere demonstrasjoner. Det var en slik demonstrasjon Zaman rapporterte fra.

Journalisten fikk formidlet via TV 2 at han var vitne til kraftig voldsbruk fra politiet, som brukte køller for å stanse demonstrantene. Køller ble også brukt mot journalisten Zaman, selv om han oppga at han var fra pressen og til stede i embeds medfør.

Dagen før arrestasjonen formidlet Zaman på Twitter at mediene var kneblet fra å rapportere om det som foregikk.

Ifølge en politianmeldelse som Aftenposten fikk tilgang til, ble journalisten, sammen med 38 andre navngitte personer, anklaget for å ha angrepet politiet. De ble anmeldt for drapsforsøk, for å ha tatt mobilen fra fire politimenn, for å ha revet i stykker uniformen til en politimann og for ordensforstyrrelse.

Ifølge anmeldelsen skal det ha blitt skutt mot politiet. Dette er bakgrunnen for at de arresterte ble anklaget for drapsforsøk. Det står imidlertid ikke noe i anmeldelsen om hvem som skal ha skutt eller utført de andre handlingene.

Absolutt ingenting tyder på at en så erfaren reporter som Kadafi Zaman har opptrådt på en måte som er uforenlig med hans status som uavhengig journalist. Zamans forsvarer, Imran Bamta, beskrev anklagene som latterlige.

Zaman ble løslatt mot kausjon mandag formiddag. Det er det minste vi kunne forvente av det pakistanske rettsvesenet. Saken illustrerer likevel hvor vanskelig det er å arbeide som journalist i Pakistan. Zaman er en erfaren reporter med lang erfaring fra å rapportere i felt, likevel endte han opp arrestert og forslått fordi han gjorde jobben sin. Det er nedslående.

Foreningen Reportere uten grenser rangerer Pakistans pressefrihet til å ligge på 139. plass i verden i sin årlige rapport. I rapporten for 2018 legger organisasjonen vekt på at en fiendtlig innstilling mot journalister øker mange steder i verden. De negative holdningene styrkes av at politiske ledere kommer med hatefulle utsagn mot pressen. Det er ikke lenger forbeholdt autoritære regimer at pressen blir ansett for å være en fiende av staten. Den amerikanske presidenten Donald Trump har kalt pressen «folkets fiende», et begrep som opprinnelig ble brukt av den sovjetiske lederen Josef Stalin.

Utviklingen er skremmende. Pressen har tilnavnet «Den fjerde statsmakt», nettopp fordi pressens viktigste oppgave er å fungere som kritiker og overvåker av statsmaktene. Uten uavhengige og kritiske journalister forsvinner en av demokratiets bærebjelker.