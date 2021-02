Aftenposten mener: Klokt å få Baneheia-saken vurdert på nytt

Et justismord kan ha skjedd.

Her ble to jenter brutalt drept for 21 år siden. Nå vil den ene av de dømte gjerningsmennene få sin sak vurdert på nytt. Foto: Jan T. Espedal

Drapene på to mindreårige jenter i Baneheia i Kristiansand i 2000 blir husket som en av de verste kriminalsakene i norsk historie. To menn ble dømt for ugjerningen. I den enes tilfelle forelå tilståelse og andre tunge bevis. I den andres er et spørsmålstegn blitt stående. Var bevisene klare nok?

I sitt syvende forsøk har Viggo Kristiansen nå lykkes i få sin sak gjenåpnet. Et flertall på tre mot to i Gjenopptagelseskommisjonen mener bevismaterialet bør vurderes på nytt.