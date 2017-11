Aftenposten mener: SSBs uavhengighet må understrekes

Dramaet rundt Statistisk sentralbyrå er gått over i en ny fase. Direktør Christine Meyer har fratrådt, et resultat av Finansdepartementets behov for å få ro rundt SSB. Da Meyer holdt sin pressekonferanse fredag, var det SSBs uavhengighet hun løftet frem som motivasjon. Hun mener at departementet gikk for langt inn i vurderinger som bør ligge i SSB i sitt forsøk på å skape ro. Dette kom til uttrykk i form av at departementet var opptatt av fremtiden til konkrete økonomiske beregningsmodeller, men også i at departementet knyttet interessen til navngitte forskere.

Statsminister Erna Solberg (H) sa i Stortinget onsdag at Regjeringen mener endringene i SSB har gått altfor raskt, og bekrefter finansminister Siv Jensens behov for å trekke i nødbremsen. Det skal ha blitt utløst av innplasseringen av 25 forskere fra forskningsavdelingen. Det er altså selve gjennomføringen av en lenge varslet endring som gjør at det stopper opp, ifølge Regjeringen. Mistilliten til Christine Meyer begrunnes med frykt for at nøkkelleveranser fra byrået vil bli skadelidende.

Det er ikke rart at endringene går raskt når departementet i tildelingsbrevet slår fast at SSB skal frigjøre ressurser allerede i 2017. Det kan hende tanken var at denne frigjøringen skulle skje uten organisatoriske endringer i bakkant. Det ville i så fall være unikt.

Uansett mener avgåtte Meyer at ledelsen i SSB, som har fått i oppdrag å effektivisere og modernisere, selv må avgjøre hvordan det skal skje, og mener det handler om byråets faglige uavhengighet. SSB-ledelsen har ment at den skal svare på bestillinger fra departementet i form av rapporter, analyser og statistikk som er ønsket. Men hvem som lager produktene, og hvordan arbeidet organiseres, må ligge hos SSB. Det høres logisk ut med tanke på vanlige styringsprinsipper. Det er krevende å styre eller å endre en organisasjon hvis eiere eller interessenter som LO og NHO skal gå så i detalj på hvordan arbeidet organiseres inne i SSB som vi har fått inntrykk av at de gjør her.

Noe av uroen skyldes at rigget rundt de mest kritiske modellene er alt for sårbart. Flere enn navngitte enkeltforskere må kunne bruke dem og utvikle dem, ikke minst når de fremheves som så vesentlige. Det må SSB-ledelsen fritt få jobbe videre med, til tross for at departementet ser seg tjent med å påvirke på et høyt detaljnivå.

De ulike oppfatningene av hva SSBs uavhengighet innebærer forsvinner ikke med Meyer. Det blir vanskelig for neste mann eller kvinne å gå i gang med endringer uten å vite nøyaktig hva uavhengigheten består i.