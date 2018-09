Aftenposten mener: Stortinget er folkevalgt – også i regionene

«Nær folket» er Senterpartiets slagord. Nå ønsker Senterpartiet (Sp) at beslutningen om fylkessammenslåingen i Viken skal tas ikke bare nær folket, men av folket. Sp vil ha en folkeavstemning i Viken – om Viken.

At Senterpartiet er mot regionreformen, er ingen nyhet. I en spørretime i Stortinget i mai i fjor sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at han har inntrykk av at statsrådene står opp om morgenen og spør seg «hva kan jeg sentralisere i dag?» Til Aftenposten har han sagt at «Nå skal alt endres for endringenes skyld så fort som overhodet mulig. Det verste er regionreformen».

Mange vil nok registrere det paradoksale i at Senterpartiet kjemper innbitt mot en reform som er ment å styrke regionene i forhandlingene med nasjonale myndigheter og gi folk i distriktene et bedre offentlig tjenestetilbud. Hvorvidt disse gevinstene kan realiseres i Viken-regionen, er imidlertid usikkert.

De viktigste innsigelsene er at en sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud vil gi en gigantregion som strekker seg fra Halden til Hallingdal – avbrutt av Oslo – og at disse tre eksisterende fylkene kan ha så ulike behov og forutsetninger at det gir grunn til å frykte at de forventede gevinstene ved en sammenslåing uteblir. Ingen av de tre fylkene ønsker en sammenslåing heller.

I mai gjennomførte Finnmark en tilsvarende problematisk folkeavstemning, der 92,5 av stemmene sa nei til sammenslåing med Troms. Problemet med denne og en eventuell folkeavstemning i Østfold, Akershus og Buskerud, er at avstemningene ikke har noen annen funksjon enn å underminere oppslutningen om det representative demokratiet.

Det finnes mange gode argumenter for å kjempe mot en sammenslåing, og folkeavstemninger kan fungere utmerket som innspill i forkant av slike beslutninger. Men når Stortinget først er kommet til en beslutning, må en eventuell omkamp stå i Stortinget.

I oktober skal Regjeringen etter planen legge frem en innstilling til hvilke oppgaver regionene skal ha. Det er lett å se for seg at det kan fungere som en god anledning til å reise nye spørsmål om regionreformen i Stortinget. Det er ikke gitt at kampen er over, men landets folkevalgte – av alle – bør forstå at det er uklokt å flytte kampen over til arenaer der den ikke hører hjemme.

Til syvende og sist er det ett budskap Senterpartiet bør få med seg i denne saken: For å være nær folket må en respektere folket – og opptre som folkevalgte.