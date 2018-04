Aftenposten mener: Demokratiet forvitrer i Tyrkia

Onsdag denne uken falt dommen mot 14 journalister og ledere i den tyrkiske avisen Cumhuriyet. Ifølge dommen har de hjulpet terrorgrupper, melder nyhetsbyrået NTB.

De ansatte i avisen fikk fengselsdommer på mellom to og et halvt og syv og et halvt år. Sjefredaktør Murat Sabuncu og den kjente gravejournalisten Ahmet Sik ble begge dømt til syv og et halvt års fengsel. Dommene ble anket.

Domstolen konkluderte med at pressefolkene har bistått tre grupper som tyrkiske myndigheter regner som terrororganisasjoner: Den væpnede kurdiske gruppen PKK, et venstreradikalt parti og bevegelsen til den islamske predikanten Fethullah Gülen. Sistnevnte bevegelse hevdes av tyrkiske myndigheter å ha stått bak det mislykkede kuppforsøket i 2016.

Cumhuriyet er Tyrkias eldste riksavis. Den er også landets eneste virkelige opposisjonsavis etter at politiet i 2016 tok kontroll over den andre opposisjonsavisen Zaman og redaksjonslokalene deres ble satt under statlig kontroll.

Tyrkia er det landet i verden som fengsler flest journalister. Tyrkiske myndigheter har slått hardt ned på pressen i kjølvannet av kuppforsøket, og mange er fengslet for angivelig å ha tilknytning til Gülen-bevegelsen.

Den tyrkiske regjeringens angrep på pressefriheten de seneste to årene har vært en systematisk demontering av demokratiet. Det er ytterst urovekkende, særlig fordi landet er medlem av NATO og således en alliert av Norge.

Selv om Tyrkia er en suveren versting i vestlig sammenheng, er landet ikke det eneste der pressefriheten innskrenkes. I store deler av verden er journalister blitt et hatobjekt, og pressefriheten blir stadig mer truet, skriver journalistorganisasjonen Reportere uten grenser (RSF) i sin årsrapport.

Presidentene Donald Trump, Vladimir Putin og Xi Jinping slår hardt ned på politisk opposisjon og bidrar til å skape «et klima av hat og fiendskap» mot journalister, slår RSF fast.

Dette, kombinert med stadig sterkere kontroll av mediene, utgjør en trussel mot demokratiet, heter det i årsrapporten, der det blant annet vises til at Trump har kalt pressen «folkets fiende» – et uttrykk som i sin tid ble brukt av den sovjetiske lederen Josef Stalin.

Tyrkias eksempel viser behovet for årvåkenhet. Landet så ut til å være på god vei mot fullt demokrati, men er nå på vei i motsatt retning. Tyrkia er på kort tid blitt et land der det er straffbart for pressen å utføre sitt samfunnsoppdrag.