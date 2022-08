Aftenposten mener: Viktig signal om stramt budsjett

Frp-leder Sylvi Listhaug lager sin egen fantasiøkonomi.

Både statsminister Jonas Gahr Støre (til venstre) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum varsler stramt budsjett neste år.

16 minutter siden

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har tidvis hatt lite sans for eksperter. Som finansminister lytter han heldigvis til dem.

Under partilederdebatten i Arendal viste han til at under pandemien tok folk vaksiner fordi fagfolk anbefalte det.