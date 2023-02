Store fødeavdelinger redder liv

07.02.2023 08:19

Nedleggelse av fødeavdelinger skaper følelser og protester. Bunadsgeriljaen demonstrerte mot nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund i 2019.

Ny forskning bør lede til en realitetsorientering. Til og med hos Senterpartiet.

Lite er så politisk betent som lokalisering av fødetilbud i Norge.

Det foregår et barselsopprør. Den såkalte bunadsgeriljaen har sitt utspring i kampen for å bevare fødeavdelinger. Mange føler utrygghet over å ha lang vei til nærmeste fødetilbud.

