Selvsagt må lærere kunne forsvare seg mot vold

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) kunngjorde onsdag at hun vil gi lærere en lovfestet rett til å bruke fysisk makt mot elever for å avverge skade.

En lovfestet rett til å gripe inn fysisk løser ikke alt. Men det er på høy tid at også læreren får rett til å være trygg på jobb.

01.06.2023 10:37

Det var ikke hyggelig å lese rapporten fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) tidligere i år. Der gikk det frem at lærere på barne- og ungdomsskolen har over fire ganger så høy risiko for å bli utsatt for vold og trusler sammenlignet med andre arbeidsgrupper.

Enkelthistorier har det heller ikke vært noen manko på. Elever slår, lugger, sparker og spytter. Lærere og fagarbeidere mister lysten til å stå i jobben. Noen lærere slutter etter få år i yrket.