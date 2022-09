Aftenposten mener: Forståelig nei til chilensk grunnlovsforslag

Folkeavstemningen ble et nederlag for Chiles nye president, Gabriel Boric.

Uventet stort neiflertall i folkeavstemningen.

Chilenerne ville ha en ny grunnlov. Logisk nok, for dagens grunnlov stammer fra 1980. Da satt diktator Augusto Pinochet fortsatt ved makten. Siden er teksten blitt endret flere ganger.

I 2020 stemte over 78 prosent for at det var på tide å utarbeide en ny. Året etter ble det valgt en egen forsamling som skulle utarbeide teksten.