På tide med maktskifte i Tyrkia

Kan Kemal Kilicdaroglu bli ny president i Tyrkia?

Erdogan anklager rivalen for å være fyllik.

11.05.2023 07:54

Søndagens presidentvalg i Tyrkia er åpent. Meningsmålingene viser jevnt løp mellom sittende president, Recep Tayyip Erdogan (69), og den fremste utfordreren, Kemal Kilicdaroglu (74).

Siden to andre kandidater også deltar, er det sannsynlig at ingen får over 50 prosent av stemmene i første runde. I så fall blir det en andre runde 28. mai.