Aftenposten mener: Bred strategi nødvendig i Afghanistan

Mandag ble Afghanistans hovedstad, Kabul, nok en gang rammet av et bombeangrep med et stort antall drepte og skadede.

Den ekstreme, islamistiske gruppen Taliban, som tidligere styrte landet, har påtatt seg skylden. Ifølge Taliban var Afghanistans hemmelige tjenester målet.

Så langt i 2017 har Kabul opplevd ti slike angrep. Sikkerhetssituasjonen er verre enn på flere år.

Også i resten av landet er det dystert. Taliban erobret nylig to nye distrikter, ett i nord, ett i vest. Regjeringens styrker er bakpå. Stadig flere afghanere må leve under Talibans åk.

NATO trapper opp

Krigen startet for snart 16 år siden. Utgangspunktet var terrorgruppen Al Qaidas angrep på New York by og Washington D.C. 11. september 2001. Terroristene brukte det Taliban-styrte Afghanistan som fristed, noe som resulterte i angrepet fra en USA-ledet koalisjon.

Senere kom NATO inn i bildet, og alliansen er der fortsatt. Denne uken kom meldingen om at NATO sender flere soldater for å støtte Afghanistans sikkerhetsstyrker og tvinge Taliban til forhandlingsbordet. Også USA vurderer å sende flere soldater.

Fremgang trues

Opptrappingen fremstår som nødvendig for å stanse Talibans siste offensiv, men vil ikke løse grunnleggende problemer.

Afghanistan har opplevd fremgang på visse felt, for eksempel utdannelse, kvinners rettigheter og offentlige tjenester. Men gevinstene trues av blant annet høy korrupsjon og den vedvarende krigen.

En stor meningsmåling utført at Asia Foundation i 2016 viser at et flertall fortsatt er fornøyde med demokratiet, men støtten er lavere enn for et par år siden. Mens et klart flertall i 2013 mente landet beveget seg i riktig retning, falt tallet til knappe 30 prosent i fjor.

USA uten vilje og evne

Krigen i Afghanistan drives delvis av utenlandske makter. USA og NATO støtter regjeringen, mens Russland, Iran og Pakistan av varierende grunner og med ulike metoder støtter Taliban og andre av regjeringens fiender.

Målet for NATO og Vesten for øvrig må på kort sikt være å styrke regjeringen i Kabul, slik at den i alle fall ikke taper ytterligere terreng. Like viktig som militær støtte, er det å bidra til at den skjøre koalisjonen som styrer finner en felles strategi for de forhandlingene med Taliban som nå synes nødvendige.

For å bygge en varig fred i Afghanistan, trengs også en form for samarbeid mellom USA, Iran, Pakistan, India, Kina og Russland, i alle fall flere av disse. Det er fjernt nok i seg selv og ekstra vanskelig fordi USA nå mangler både vilje og evne til å ta lederskap.