Aftenposten mener: Situasjonen er blitt alvorlig for Trump

Til nå har det vært mulig å avfeie snakket om et nytt Watergate i Washington D.C. med at bevisene mangler. Troverdige indisier og rykter, ja, men ikke den «rykende pistolen» som trengs for å fastslå skyld.

Situasjonen er nå i ferd med å endres.

Selv etter Trump-æraens nye standarder er e-postvekslingen mellom presidentens sønn og en mellommann som vil bringe ham sammen med en russisk advokat, oppsiktsvekkende.

Det fremgår at Donald Trump Jr. tror han skal møte en russisk regjeringsadvokat som kan gi ham ødeleggende informasjon om Hillary Clinton, farens motkandidat i presidentvalget.

I et underlig lys

Mellommannen, Rob Goldstone, skriver at informasjonen om Clinton vil bli overlevert «som del av Russland og landets regjerings støtte til herr Trump». «Hvis det er hva du antyder, elsker jeg det,» svarer Trump Jr.

Den sittende presidenten har ofte benektet enhver kontakt med russere for å vinne presidentvalget. Selvsagt fremstår dette nå i et underlig lys.

Et møte mellom presidentens sønn, svigersønn Jared Kushner, daværende kampanjeleder Robert Manafort og den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja fant også sted.

Fortsatt uklarheter

Deltagerne hevder nå at intet av interesse om Clinton ble overlevert. Advokaten ville egentlig bare fremme politiske synspunkter, nærmere bestemt russiske interesser. Veselnitskaja hevder dessuten at hun ikke representerte russiske myndigheter.

De som vil forsvare den sittende presidenten, kan fortsatt anføre at det ikke finnes bevis for at ødeleggende materiale om Clinton ble overlevert, men dette er ikke avgjørende. Eksperter fremholder at også intensjonen om å motta slik utenlandsk hjelp i en valgkamp kan være straffbar.

Dessuten er det fortsatt uklart hvem som visste hvor mye. Hva av e-postkontakten videreformidlet Trump Jr. til Kushner og Manafort?

Fremfor alt er det et åpent spørsmål hva presidenten selv kjente til.

Riksrett mer sannsynlig

Til nå har mange antatt at hvis noen i Trump-kampanjen samarbeidet med russere om presidentvalgkampen, ville det være perifere aktører som gjorde det uten Trumps kjennskap.

Når det nå er klart at tre av Trumps aller nærmeste deltok på dette møtet, er det naturlig å anta at også kandidaten selv må ha visst.

Fortsatt er det lenge til prosessen er avsluttet. Spesialetterforsker Robert Mueller har mye arbeid foran seg. En riksrettssak fordrer dessuten at et flertall i Kongressen vil ha den, og der har republikanerne flertallet. Nå er det uansett blitt mer sannsynlig at Donald Trump må trekke seg før valget i 2020.

