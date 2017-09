Aftenposten mener: Riktig å redusere Oslos eiendomsskatt

Byrådspartiene og Rødt har kommet med en lekkasje fra kommunebudsjettet, som ellers offentliggjøres i dag: Eiendomsskatten i Oslo skal reduseres.

Bunnfradraget heves fra 4,0 til 4,6 millioner kroner, og endringen fører til at rundt ti prosent av Oslos befolkning slipper en eiendomsskatt de ellers ville ha fått. De rundt 28 prosentene som fortsatt må betale, får også redusert regningen. Regningen til Oslos skattebetalere blir med dette rundt 160 millioner kroner mindre enn den ellers ville ha vært.

Årsaken til endringen er Oslos voldsomme boligprisvekst frem til i vinter, som har gjort at langt flere eiendommer blir skattlagt enn det byrådet regnet med da reglene ble laget høsten 2015. Allerede da var prisveksten betydelig, og politiske motstandere pekte på nettopp at flere ville bli skattlagt. Likevel var det få som forutsatte en så kraftig prisvekst som fjoråret bød på, med 23 prosents vekst på ett år.

Av flere grunner er det fornuftig å justere kartet til terrenget. Én ting er at langt flere blir rammet og regningene blir høyere når den urealiserte boligverdien øker. Vel så viktig er at prisutviklingen har gitt kommunen inntekter langt over det budsjetterte. Enhver politiker skal alltids klare å finne noe fornuftig å bruke økte inntekter på, men argumentet var altså at eiendomsskatten var nødvendig for å gjennomføre konkrete løfter.

Troverdigheten i argumentet svekkes dersom det viser seg at kommunen får inn langt mer penger enn beregnet, uten å foreta justeringer. Konfrontert med dette har byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tidligere fremhevet at skatteopplegget er slik de gikk på valg på. Formelt har han hatt rett, men virkningene har vært ganske annerledes enn det han forespeilet.

I politikken har man et standpunkt inntil man får et nytt, og man må rose heller enn å kritisere Johansen for nå å ha snudd.

Oslos eiendomsskatt er innført i en periode der eksterne faktorer ikke underbygger at innføringen er nødvendig. Eldrebølgen treffer ikke Oslo før om 7-8 år, tilstrømmingen av arbeidskraft har vært stor, kommunenes frie inntekter er høye og prognosene for fremtidige skolebehov er lavere enn før.

Med strammere prioritering i et totalbudsjett på rundt 70 milliarder kroner ville det være mulig å klare seg uten de 1,5 milliardene i eiendomsskatteinntekter.

Likevel viser byrådet gjennom reduksjonen vilje til en viss økonomisk disiplin, og gjør nok samtidig skatten noe mindre upopulær.

Når det er sagt, gir det lave odds å tippe at eiendomsskatten vil stå sentralt i valgkampen 2019. Det er slett ikke sikkert den er kommet for å bli.