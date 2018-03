Aftenposten mener: Russerne strødde sand på Putin

Vladimir Putin ble søndag gjenvalgt som russisk president med 77 prosent av stemmene. Marginen er cirka den samme som kommunistpartiets kandidater oppnådde i valgene i Sovjetunionen i sin tid. Unntaket er Josef Stalin, som oppnådde litt bedre tall.

I 1984 fikk kommunistene, med Konstantin Tsjernenko som leder, for eksempel kun 71,5 prosent av stemmene. 28,5 prosent gikk til “uavhengige” kandidater, som naturligvis ikke var mer uavhengige enn at regimet hadde styring med dem.

Situasjonen nå er ikke helt lik den under kommunistenes diktatur mellom 1945 og 1990. Russland har i dag enkelte frie medier og en viss adgang til opposisjonell virksomhet, men regimet har fortsatt kontroll.

Nærmest Putin kom, som vanlig, en kommunistisk kandidat og en ultranasjonalistisk. Begge har begrenset støtte, noe alle vet.

Potensielt reelle alternativer hindres av regimet på en eller annen måte. Korrupsjonsjegeren Aleksander Navalnyj, som har stort nok nettverk til å drive valgkamp over det meste av det enorme landet, ble hindret i å stille. Grunnen var konstruerte anklager om underslag som ledet til straff ilagt av regimets lojale dommere.

Har stor støtte

Ofte sies det at Putin har så stor støtte blant vanlige russere at han ville ha vunnet også i et liberalt demokrati. Sant nok, uavhengige meningsmålinger viser at presidenten har støtte fra over halvparten av velgermassen.

Men da er det selvsagt situasjonen nå som måles. Det er en situasjon der regimets lojale medier har fått mange til å tro at Russland er militært truet av Vesten og at Putin er den eneste som kan forsvare landet. Det er også en situasjon der ingen reell opposisjon har fått mulighet til å bygge seg opp over tid.

Uansett, Putin er gjenvalgt nok en gang. Med mindre presidenten sørger for å endre grunnloven, vil denne perioden – som varer til mars 2024 – være hans siste.

Endring i siste periode?

Spørsmålet er nå om Putin klarer å løse landets problemer. De er mange og store, noe han selv langt på vei innrømmet i en tale nylig. Russland har svak økonomi og en fattigdom som igjen vokser. Landet sakker akterut i den teknologiske utviklingen.

Russland sliter også med hjerneflukt. Særlig unge, urbane studenter eller høyt utdannede vandrer ut til land med større frihet og bedre jobbmuligheter.

Like spennende blir det å se om det faktum at Putins tid sannsynligvis går mot slutten, fører til en mer liberal og demokratisk utvikling. Vil folk våge og regimet tåle mer? Det motsatte er dessverre også mulig.