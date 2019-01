Høyre, Frp, Venstre og KrF skal forhandle seg frem til en regjeringsplattform de neste ukene.

Sett med regjeringspartienes øyne er det store fordeler ved å omgjøre en mindretallsregjering med et uforutsigbart parlamentarisk grunnlag i Stortinget til en flertallsregjering. Utfordringen er at ønsket om enighet kan gjøre at riktig politikk blir utvannet, mens dårlig politikk får urovekkende stort rom.

Under sin oppsummerende pressekonferanse før jul understreket statsminister Erna Solberg (H) at helheten er stikkordet når Høyres gjennomslag skal måles. Det høres uklart ut, men er viktig. Solberg sier at hun vil kjempe for at utgiftene ikke galopperer av gårde, at retningen på regjeringsprosjektet er riktig, at enkeltgjennomslag ikke undergraver hovedlinjene i det som har vært prosjektet så langt.

Hvis det går av seg selv, burde det ikke være grunnlag for Unge Høyre og Unge Venstres bekymring for fremtiden til rusreformen. Men de vet nok at kompromisser kan inneholde mye rart når de siste formuleringene skal skrives.

Klima og innvandring er for lengst utropt som vanskelige temaer fordi Frp er motsatsen til Venstre og KrF i flere spørsmål. Hvis Solberg virkelig skal ta vare på helheten og retningen, må hun blant annet styrke en klimapolitikk der forurenser betaler. Det er en forutsetning når Norges klimamål blir mer ambisiøse.

Innvandringspolitikken bygger i dag på at både Venstre og Frp har fått tydelige gjennomslag. Resultatet er en politikk som det er relativt bred enighet om. Det har egenverdi på dette området.

KrFs veivalg gjorde at Solberg åpnet for å snakke om abortloven. Det er knyttet stor spenning til hva dette kan ende i, og det er så å si umulig å se for seg hva det skulle være. På dette området vil det være svært uheldig hvis det skulle ende med en endring som et bredt politisk flertall, langt inn i Høyre, er uenig i.

Håpet er at KrF først og fremst konsentrerer seg om barna som blir, eller allerede er, født. Her har KrF gjort en god jobb med å løfte frem problemstillinger knyttet til vold mot barn, blant annet. Det er rikelig å ta tak i, hvis målet er å bedre barns vilkår i hjemmet og på skolen, for eksempel.

Solbergs omsorg for helheten må innebære at prioriteringer og gjennomtenkt effektivisering er viktigere enn skatteøkninger. Kommunereformen må dyttes videre. Plattformen må unngå politikk som virker mot målsetningen om å få flere i arbeid. Den må bidra til at Norge klarer å nå mer ambisiøse klimamål.

Stabilitet og forutsigbare rammer kan være en fordel med en flertallsregjering. Men det forutsetter at retningen er riktig.