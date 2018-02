Aftenposten mener: Regjeringen må være tydelig om Jemen

Den humanitære krisen i Jemen blir stadig mer desperat. Landet er et av verdens fattigste, og over 20 millioner mennesker trenger nødhjelp. Nærmere to millioner barn er akutt underernærte, og for mange tusen av dem er situasjonen livstruende, melder nyhetsbyrået NTB.

Jemen har vært i krig i tre år, og bare i løpet av den siste måneden er mer enn 47.000 mennesker blitt drevet på flukt fra hjemmene sine. På grunn av krigen lever mange familier i huler etter at husene deres er blitt bombet i stykker. Vinterkulden gjør situasjonen særlig vanskelig.

De største bidragsyterne i koalisjonen som siden mars 2015 har bombet houthi-kontrollerte områder, er Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. Minst tre sivile ble drept i luftangrep ledet av saudiledede styrker søndag. Ytterligere 38 skal ha blitt såret, opplyser lokale myndigheter.

To fly gjennomførte to angrep på et forskningsbygg nord i Sana, som er kontrollert av houthi-opprørere, opplyser en talsmann for lokale myndigheter som ønsker å være anonym. Ofrene var både ansatte og sivile som tilfeldigvis oppholdt seg i bygningen da angrepet ble utført, forteller NTB.

Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført tusenvis av flyangrep i landet siden krigen brøt ut, og alle parter i konflikten anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser.

I et intervju med TV-stasjonen TV2, som i januar besøkte Jemen, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland at Jemen er verdens største humanitære katastrofe.

– Av en befolkning på 29 millioner er over 20 millioner i nød. De må ha humanitær hjelp på grunn av en krig som har nå har pågått uten stans i tre år. På grunn av en blokade får man knapt inn forsyninger inn i Jemen. Befolkningen sultes ut, sier Egeland.

Regjeringen har vært klar og tydelig i fordømmelsen av krigshandlinger som rammer sivile i Syria, der Russland og Iran – som ikke er Norges allierte – er sentrale aktører. Men om situasjonen i Jemen, der den saudiledede koalisjonen er støttet av våre allierte USA og Storbritannia, uteblir fordømmelsen. Det holder ikke.

Nødhjelp alene kan ikke redde et helt folk. Det som må til for å stanse lidelsene, er våpenhvile og en umiddelbar opphevelse av blokaden, etterfulgt av politiske forhandlinger ledet av FN, støttet av USA og Storbritannia.

Klar erkjennelse er en nødvendig forutsetning for effektiv handling. De sivile lidelsene i Jemen må ta slutt.