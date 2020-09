Aftenposten mener: Oslo kommune svikter i sparkesykkelsaken

Skal utleierne tilpasse seg kommunens ønsker, må de vite hva kommunen ønsker seg.

Enda en gang slår Oslo skadelegevakt alarm om en dramatisk økning i antallet sparkesykkelulykker. I august behandlet de 235 skader, i snitt nesten åtte hver dag. 10 prosent av skadene er kategorisert som alvorlige.

Litt over halvparten av ulykkene skjer på natten, til tross for langt færre turer i dette tidsrommet. Nesten halvparten av alle ulykker skjer i ruspåvirket tilstand. Oslo skadelegevakt mener derfor at det mest effektive tiltaket for å redusere skadeomfanget er å stenge sparkesykkelutleien på natten.