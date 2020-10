Aftenposten mener: Skjebneuke for Oslo-borgerne

Synker ikke smittetallene nå, kan det gå mot inngripende tiltak for hovedstaden.

11 minutter siden

«Det er behov for at smittetallene går ned i Oslo. Det er ikke tilstrekkelig at de stabiliserer seg på det for høye nivået de er nå. Det gir for høy risiko for at smitten sprer seg ytterligere, men også at den kommer inn i helseinstitusjoner, sykehus og sykehjem, der de ekstra sårbare er.»

Det sa helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse fredag. Før pressekonferansen var det knyttet en del spenning til hvorvidt det ville bli endringer i regjeringens varslede lettelser i de nasjonale koronarestriksjonene. Men lettelser blir det.