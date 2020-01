Aftenposten mener: Bra at byrådet har adoptert «ekstremt fordomsfull» politikk

Mens Frp gjorde sitt beste for å stjele oppmerksomheten, kom det som burde være en ordentlig gladnyhet for partiet i helgen.

Byrådet i Oslo vil la være å bosette flyktninger i Groruddalen og Søndre Nordstrand.

Frp har i mange år kjempet for at de mest innvandrertette områdene ikke skal bosette nyankomne flyktninger, av hensyn til integreringen.

Byrådsleder Raymond Johansens (Ap) uttalelser er som et ekko av partiets argumentasjon: «Jeg mener det er helt nødvendig å skjerme områder som allerede har tatt imot mange flyktninger fra før og heller bosette dem i områder med høyere integreringsevne,» sa han til NTB.

Byrådet har da også praktisert en fordeling der de fleste flyktninger bosettes i bydeler med lav innvandrerandel i flere år. Likevel laget byrådet litt av et rabalder i fjor, da regjeringen ville ha det til at noen områder ikke skulle bosette flyktninger overhodet.

«Vi mener fortsatt at alle bydeler skal ta imot flyktninger», sa daværende byråd med integreringsansvar Tone Tellevik Dahl (Ap) til NRK.

Hun syntes videre at regjeringen la til grunn en «skummel holdning» i definisjonen av områder med mange innvandrere, ettersom tallene inkluderte etterkommere. Dette var sågar «ekstremt fordomsfullt», sa hun til Dagbladet.

Så gikk det et år, og byrådet har fullstendig akseptert dette prinsippet i regjeringens integreringsstrategi. Byrådslederen viser selv til at innvandrerandel har noe å si, ved å begrunne avgjørelsen i at nyankomne «i større grad skal bli eksponert for norsk språk og kultur».

Integreringsevnen i et område er likevel mer avhengig av levekårsutfordringer og sosiale problemer enn akkurat hvor mange som har fire besteforeldre født i riket. Men det er nå en gang slik at dette samvarierer i Oslo i 2020.

I områder med store sosiale problemer bør innsatsen konsentreres rundt disse. Så kan områder med færre slike utfordringer heller få noen flere flyktninger til bosetting. Det er hverken skummelt, fordomsfullt eller spesielt dramatisk å fordele 210 flyktninger på 10 bydeler i stedet for alle byens 15.

Heldigvis har også byrådet i Oslo kommet til den erkjennelsen til slutt.