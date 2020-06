Aftenposten mener: Lag ikke fest for Finnmark på sviktende grunnlag

Det er gjort forsøk på å skape oljefest i Nordkapp kommune og hele Finnmark denne uken. Med stemmene fra alle unntatt SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne vil Stortinget i dag vedta utredning av en oljeterminal som oljeselskapene i desember avskrev som ulønnsom.

Innen oktober skal regjeringen fremlegge et lovforslag om å reise en ilandføringsterminal for Johan Castberg-feltet på Veidnes utenfor Honningsvåg. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har stått kraftig på for å få Veidnes-terminalen inn som et eget punkt i den store krisepakken for oljenæringen.