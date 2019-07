Aftenposten mener: Virkelighetsfjernt om pølser og politikk

«Skal en gjøre noe for grisebøndene sånn at en kan rydde opp i bransjen, som en er i gang med, ja, da mener jeg at da bør en fyre opp i grillen og legge noen pølser og nakkekoteletter på med god samvittighet».

Slik serverte Senterpartiets Geir Pollestad sin løsning på dyrevelferdsproblemene i svinenæringen i onsdagens Dagsnytt 18. Utspillet var en reaksjon på Griseløftet, en underskriftskampanje i regi av Nettverk for dyrs frihet, der de som signerer, gir et løfte om å avstå fra å spise grisekjøtt i sommer.