Aftenposten mener: Senterpartiet vil ha mindre samarbeid når det trengs mer

Europeiske land opplever en mer dramatisk koronakrise enn Norge. Noen her hjemme benytter anledningen til å feire nasjonalismens seier og det internasjonale samarbeidets nederlag. Mindre smakfullt kan det knapt bli.

I Nationen skriver Senterpartiets stortingsrepresentant Ole André Myhrvold at «ideen om en verden uten grenser, fri flyt av alt og mer overnasjonalitet bør debatteres i et mye mer nyansert lys» etter koronaviruset. For ordens skyld: Det er på ingen måte Senterpartiets innbitte motstand mot europeiske samarbeid som skal nyanseres.