Politiet må fortsatt gripe inn i narkotikasaker

Det har vært et «vakuum i politiet» som følge av alle endringene på narkotikafeltet. Her politidirektør Benedicte Bjørnland med riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i forgrunnen.

Det var aldri meningen at politiet skulle ignorere unges ulovlige rusbruk.

27.04.2023 10:15

I løpet av de siste par årene har det skjedd svært mye på narkotikafeltet.

Den forrige regjeringens rusreform havarerte. Men Høyesterett har slått fast at rusavhengige ikke skal straffes. Og Riksadvokaten har gitt beskjed om at politiet i mange tilfeller har gått for langt overfor brukere.