Aftenposten mener: Bane Nor har ansvaret

10 minutter siden

Follobanen ble erstattet av buss for tog etter én uke.

Det går alltid et tog, sies det. I Norge går det sjelden presis.

«2022 har vært et dårlig år for Østlandets togpendlere», skrev Bane Nor i en pressemelding i desember.

Påstanden er ingen overdrivelse. Toget står fordi det er noe feil med signalanlegget. Passasjerene retter sinnet mot togselskapet Vy. Men det er ikke Vy som har ansvaret for signalanlegget. Det er det Bane Nor som har.

