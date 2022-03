Aftenposten mener: Alene mot Russland med Rødt

45 minutter siden

Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil ha Norge ut av Nato.

Kanskje Bjørnar Moxnes kan foreslå å erstatte Forsvaret med en telefonsvarer.

Rødt ønsker å melde Norge ut av forsvarsalliansen Nato. Nå erkjenner partiets leder Bjørnar Moxnes at det i realiteten vil bety at Norge ikke vil kunne stå imot et stort angrep fra Russland.

I NRKs Politisk kvarter onsdag morgen snakket Moxnes om partiets forsvarspolitikk.