Aftenposten mener: Dramatisk for Afghanistans kvinner

Burkapåbud er et utålelig overgrep mot kvinner. Og ødeleggende for landets gjenreisning.

Det går fra vondt til verre med Taliban-regimet.

Afghanske kvinner bør helst holde seg hjemme. Skal de ut, må de kle seg i heldekkende burka. Hele ansiktet unntatt øynene må være skjult. Slik unngår kvinner «å provosere menn som ikke er nære slektninger», skriver Taliban-ledelsen i et ytterst illevarslende dekret som ble sendt ut i uken som gikk.

Afghanistan står i en humanitær katastrofe. Tusener av mennesker i det lutfattige fjellandet er truet av sultedøden. Taliban burde ha brukt all sin tid og oppmerksomhet på å redde liv, i samarbeid med internasjonale bistandsorganisasjoner.

Men den islamistiske gruppen driver med andre ting. Den tar de mest grunnleggende menneskerettigheter fra landets kvinner. Det skjer i strid med hva de sa etter maktovertagelsen i august i fjor. Taliban-lederne forsikret den gang at de ikke skulle gjenta sin politikk fra forrige gang de hadde makten, de fem brutale årene fra 1996 til 2001.

Kvinnene skulle ikke på nytt presses ut av arbeidslivet. Jentene skulle ikke nektes skolegang etter sjette klasse. Disse tingene sto øverst på sakskartet da Norge fikk fløyet inn en Taliban-delegasjon til samtaler i Oslo i januar. Men situasjonen er bare blitt verre.

Fortsatt finnes noen kvinner i arbeidslivet, i skole og helsestell. Men mange er stengt ute fra sine gamle jobber. Skolegang utover de seks første årene blir nektet jenter i de fleste deler av landet.

Det går et skille mellom by og land. Den mest konservative koran-tolkningen står sterkest på landsbygda. I byene er det vokst opp en generasjon kvinner som tar rett til utdanning og jobb som en selvfølge. I Taliban pågår etter alt å dømme en dragkamp mellom erkekonservative og mer moderate krefter. Det blir viktig å følge med på hvordan burkapåbudet håndheves i praksis.

Det står litt om det i Talibans dekret. Hvis en kvinne har vist ansikt, vil myndighetene oppsøke hjemmet og ta en samtale med kvinnens mann eller en bror. Blir hun igjen sett uten burka, kan mannen fengsles i tre dager og senere stilles for retten.

Norge og Vesten må gi nødhjelp til Afghanistans sultende folk - på måter som ikke understøtter regimet. Mer langsiktig bistand vil kreve at Taliban skifter kurs. Burkapåbud er et helt utålelig overgrep mot kvinner og ødeleggende for landets gjenreisning.