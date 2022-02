Aftenposten mener: Ap-medlemskapet viser problemet

8. feb. 2022

De tidligere lederne Jens Stoltenberg (til høyre) og Gro Harlem Brundtland ble hyllet av sin etterfølger Jonas Gahr Støre på Arbeiderpartiets landsmøte i 2019.

Man kan putte Jens Stoltenberg inn i Norges Bank, men ikke ta Arbeiderpartiet ut av Jens Stoltenberg.

For bare tre år siden ble Norges Banks uavhengighet styrket. Den gang vedtok Stortinget endringer i sentralbankloven.

Norges Banks uavhengighet i utøvelsen av pengepolitikken ble tydeliggjort. Det ble også innført et eget stillingsvern for sentralbanksjefen, visesentralbanksjefene og medlemmene av bankens komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet.