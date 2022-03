Aftenposten mener: Norsk hjelp til Ukraina kan ikke styres av oljeprisen

En eldre mann i Kyiv går utenfor en boligblokk som er ødelagt etter et russisk angrep mandag.

Vestlige land må stille opp også når Ukraina skal på føttene igjen.

På snaut tre uker er Europa kastet ut i en stor krise. Ukraina opplever et mareritt av en krig. Godt over to millioner mennesker har allerede flyktet fra landet. Usikkerheten er enorm både om hvor lenge krigen vil vare, og hva som vil være konsekvensene i etterkant.

Noe er helt tydelig. Vestlige demokratier må stille opp både i den akutte fasen og senere. Det er en stor oppgave å ta imot mennesker slik at de får den hjelpen og beskyttelsen de trenger. Senere skal Ukraina bygges opp igjen som et fritt og selvstendig land. Det vil trengs stor innsats i årene fremover.