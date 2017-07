Aftenposten mener: Hold fast ved innstramningene for boliglån

Det er påfallende hvor fort de kritiske stemmene kommer når boligprisene slutter å stige. Da prisveksten gikk nærmest amok, var det mye stillere.

For mange nordmenn har det å putte penger inn i eiendom vært noe av det sikreste og mest gunstige å gjøre. Sånn har det vært i flere tiår.

Administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe W. Meier, har i Dagens Næringsliv tatt til orde for at finansministeren må vrake innstramningene i låneforskriften så snart som mulig, fordi de etter hennes mening skaper en ubalanse i boligmarkedet.

Det er en underlig måte å se boligmarkedet på. Situasjonen nå er en ny balanse, med større tilbud av boliger og lavere etterspørsel. En balanse som tøyler boligprisveksten og reduserer faren for et kraftig prisfall som følge av en boblesprekk.

De to siste månedene har boligprisene falt. Sterkest i Oslo, med nesten 5 prosent nedgang på to måneder. Årsakene til fallet er flere. Befolkningsøkningen er ikke så stor som den har vært de siste årene, mye på grunn av at innvandringen har gått ned. Antall boliger til salgs i Oslo på Finn.no var 3,5 ganger høyere i juni i år enn i juni i fjor.

I tillegg har endringene i boliglånsforskriften, som trådte i kraft ved starten av året, fått mye oppmerksomhet. Finansminister Siv Jensen ville legge en demper på boligfesten ved å stramme inn på flere områder. Størst effekt har kravet om at lånet ikke kan være høyere enn fem ganger inntekten. Dette har ført til at bankene har måttet si nei til langt flere unge boligkjøpere. Her treffer ikke Regjeringen på helt på målet om å gjøre det enklere for de svakeste gruppene å komme seg inn på boligmarkedet.

Finansminister Siv Jensen sier at låneforskriften gjelder midlertidig frem til sommeren 2018, og at hun ikke har noen planer om å endre den før det.

Det er bra. For det går ikke an å trekke bastante konklusjoner basert på kun to måneders nedgang i prisene. Nå gjelder det å holde hodet kaldt og ikke å overdramatisere.

Les mer (kun for abonnenter): Boligprisene stupte i Danmark. Han kjøpte på topp.

Innstramningene burde ha kommet mye tidligere. Det at prisene i fjor økte med 23 prosent i Oslo, og at veksten har vært over 90 prosent de siste ti årene, viser nettopp det. Prisveksten har vært langt over veksten i andre priser, og i lønninger. I tillegg har festen i boligmarkedet har vært gjeldsfinansiert.

Det kan hende at prisfallet har vært og kommer til å være større enn det finansministeren så for seg da innstramningene ble innført. Men det må tåles, igjen sett i lys av den enorme veksten som har vært.

De aller fleste, og samfunnet som helhet, er tjent med at vi unngår et boligkrakk. Markedet må inn i en trend med bærekraftig prisstigning, og en trend der husholdningenes gjeld ikke øker så mye som den har gjort de siste årene.