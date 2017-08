Aftenposten mener: Hva mener du, Helleland?

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) mener å ane at NRKs aksept for at en programleder får bruke hijab er ensbetydende med at kanalen åpner for økt bruk av religiøse symboler. – Jeg tolker det at Faten får bruke hijab som at NRK har gjort seg erfaringer fra Sællmann-saken. Jeg opplever at NRK viser et annet standpunkt i dag enn i 2013, sa hun til Vårt Land denne uken.

Sællmann-saken dreide seg om en nyhetsoppleser i NRK Sørlandet, som ikke fikk bære et kors under sending.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen avkrefter en slik sammenheng, og prøver å forsvare statsråden med at hun sikkert ikke mente å blande seg inn i redaksjonelle vurderinger.

Det kan godt hende. Men Helleland kan ikke forvente at saken forsvinner med det. Nå må hun klargjøre om hun faktisk har misforstått og ikke har fått med seg hva NRK-ledelsen har sagt i over en uke nå. NRK sier at nyhetsopplesere og nyhetsankere ikke har anledning til å bære kors eller andre markører, noe som forklarer saken med nyhetsoppleseren fra Sørlandet. NRK har også brukt mye tid på å understreke at de strenge reglene ikke gjelder for andre typer programledere, som Faten Mahid Al-Hussaini. Nyhetsopplesere skal være nøytrale på alle vis. Andre programledere kan være subjektive i ulik grad. Skillet er vesentlig, i følge NRK. Poenget er ikke at NRK nå har endret et generelt regelverk om religiøse symboler, men at de to sakene er forskjellige.

Enten har ikke Helleland fått det med seg, noe som er oppsiktsvekkende siden hun utgjør NRKs generalforsamling. Eller hun prøver med dette å sende et signal til NRK. Det var for øvrig noe hennes regjeringskollega Sylvi Listhaug var nøye med å understreke at hun ikke ønsket å gjøre.

Prøver Helleland på det siste, er det et klart overtramp mot NRKs redaksjonelle frihet. Det er helt legitimt å mene om NRKs regelverk, men det er viktig at kulturministeren ikke skaper usikkerhet rundt at dette må være underlagt sjefredaktørs ansvar.

Det som hadde vært nyttig, var om Helleland kunne bidra til å rydde i debatten fremfor å skape forvirring. Debatten om NRKs regler for bruk av religiøse symboler er én sak. Debatten om bruken av hijab på barn, nikab eller burka er en annen. Det er for eksempel fullt mulig å støtte NRKs valg av en programleder som bruker hijab, og samtidig uttrykke skepsis til hijab på barn. Temperaturen i debatten blir høyere når alle disse temaene sauses sammen.