Aftenposten mener: Kaos i Storbritannia er ikke til å le av i lengden

Britene trenger nå en ydmyk og klok leder. Pluss et nyvalg om ikke for lenge.

Selv huskatten Larry synes surret i britisk politikk er gått for langt.

31 minutter siden

De britiske statsministrene Winston Churchill (1874–1965) og Liz Truss (1975–) har to ting felles: Begge fikk regjere under to monarker. Og begge kom fra det konservative partiet.

Men der slutter også alle likheter. Churchill vant en verdenskrig. Truss varslet torsdag sin avgang etter 45 hjelpeløse og ydmykende døgn. Ingen britisk regjeringssjef har sittet kortere.

Folkehumoren i Storbritannia er rik, men sjelden har den boblet mer enn nå. På manipulerte bilder på nettet er den ikoniske døren til statsministerboligen i Downing Street nummer 10 blitt byttet ut med en svingdør. Og huskatten Larry (15), som faktisk har bodd i gården helt siden 2011, står på en talerstol ute i gaten og proklamerer: «Kongen har bedt meg bli statsminister, for denne galskapen har pågått lenge nok.»

Ikke alle klarer helt å le. Politisk stabilitet er viktig. Men Storbritannia, et av de viktigste og mest rotfestede demokratiene i verden, venter nå på å få sin tredje statsminister i løpet av kalenderåret 2022. Den nye lederen skal, som Truss, bli utpekt av et konservativt parti som har gjort feilgrep etter feilgrep og havnet over 30 prosentpoeng bak konkurrentene i Labour på meningsmålinger.

Bare et nyvalg kan gi britene en regjering som kan støtte seg på et klart mandat fra folket. Men det nyvalget våger ikke de konservative toryene skrive ut, for da vil de tape så det synger.

Starten på dette kaoset kan tidfestes til 2016. Daværende statsminister David Cameron inviterte til folkeavstemning om britenes medlemskap i EU. Han håpet å få støtte til et fortsatt ja – og på den måten skape fred om saken i eget parti. Men britene sa nei til EU. Cameron gikk av. Inn for å lede forhandlingene om brexit kom EU-tilhengeren Theresa May. Hun forhandlet frem en handelsavtale som ble filleristet og vraket av parlamentet.

May gikk i 2019. Inn kom Boris Johnson. Han hadde folkelig appell og vant valg. Men politisk var Johnson en villstyring. Han åpnet blant annet for å bryte den bindende avtalen han selv hadde inngått med EU. Til slutt falt han på – av alle ting – festing i strid med koronabestemmelsene. Johnson søker trolig comeback, men bør ikke få det.

Det beste britene nå kan håpe på, er at torypartiet finner en kompetent og gjerne litt kjedelig ny leder som går til statsministerjobben med ydmykhet. Og så må nyvalget komme om ikke for lenge.

Britene trenger en regjering som har støtte i folket. Europa trenger et Storbritannia som er stødig og i noenlunde fred med seg selv.