En helt nødvendig beklagelse fra foreningen Fri

En rystende del av norsk homobevegelses historie er avdekket.

Inge Alexander Gjestvang er leder i Fri, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Vis mer

Publisert: 26.08.2023 11:49

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Kan man dømme fortidens handlinger etter nåtidens standarder?

Spørsmålet er påtrengende etter A-magasinets reportasje fredag.

Der fortelles en nesten helt ukjent del av den norske homobevegelsens historie. På 70- og 80-tallet kjempet også de pedofile om anerkjennelse for sin seksuelle orientering. Norsk arbeidsgruppe for pedofili ville endre sedelighetslovene og senke den seksuelle lavalderen. Den hadde medlemsblader og konferanser, hvorav minst én ble dekket av NTB.

Etter hvert ble arbeidsgruppen del av Forbundet av 1948. Det er forløperen til det som i dag heter Fri. Generalsekretæren, homopionéren Kim Friele, fremstår som en personlig støttespiller gjennom dokumentasjon i A-magasinet.

Med dagens briller fremstår det helt uforståelig at pedofile drev politisk rettighetskamp. Tabuet rundt overgrep mot barn er nå et av samfunnets sterkeste. Som flere kilder påpeker i saken, var ikke skadevirkningene av seksuelle overgrep mot barn like godt kjent. Noen anså kampen for anerkjennelse for pedofile som en forlengelse av den generelle seksuelle revolusjonen.

Dette er ikke lenge siden. Saken er også en påminnelse av hvor voldsomt samfunnets normer har forandret seg på noen ganske få tiår. Psykolog Thore Langfeldt, som deltok på flere av foreningens arrangementer, hinter om at tabuet rundt pedofili i dag er gått for langt.

En langt mer naturlig konklusjon er at tabuet var altfor svakt på 70-tallet. Som studielektor Peter Edelberg påpeker var det en ganske utbredt oppfatning blant en del progressive om at sex med barn var greit. I fjor raste en diskusjon rundt filosofen Michel Foucaults holdninger til pedofili. Tidsånden var preget av en frigjøringsvind som også brakte med seg tankegods som ikke står seg i dag.

Det er nødvendig å få denne delen av historien frem i lyset. For den organiserte homobevegelsen er den svært ubehagelig. Forbundet av 1948 kan ha vært med på å legitimere overgrep mot barn. Først da pornobladet Aktuell Rapport avslørte den pedofile grupperingen i Forbundet av 1948, satte foreningen foten ned.

Å lese om ofrene for medlemmenes handlinger er sterk lesning. Alle de tre gamle medlemmene som A-magasinet har snakket med, er dømt for seksuelle overgrep, den siste i 2021.

Det er bra at foreningen Fri så tydelig beklager at de pedofile ble tatt inn i varmen. Men det skulle strengt tatt bare mangle.