Nye veier bør få nye veier

Strekningen Kristiansand-Mandal på E39 ble bygget av Nye Veier og åpnet i fjor. Her fra byggeperioden i Songdalen.

Konkurransen har vært sunn. Det er ingen grunn til å stoppe nå.

22.05.2023 11:13

– Putt Nye veier tilbake på tuben, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Det høres vanskelig ut å presse veier inn i en tube.

Eggum snakker om selskapet som ble opprettet av Solberg-regjeringen for å drive mer effektiv og rasjonell veibygging.

Mye har også skjedd siden selskapet ble opprettet i 2016.

Nye Veier har utvilsomt gjort vei i vellingen. Nye veinormaler, andre kontraktsmodeller og mer sammenhengende veibygging har hatt mye å si. Norsk veibygging er blitt mer kostnadseffektiv, helt i tråd med formålet.

Statens vegvesen, den gamle monopolisten, innrømmer også glatt at konkurransen med Nye veier har hatt stor effekt.

Å «få en litt sånn lillebror som sparker oss litt i leggen tror jeg har vært sunt», sa Veivesenets utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik under Arendalsuka i fjor.

– Det tok ikke veldig lang tid før vi så at dette med konkurranse om å bygge billigst, er viktig.

Likevel mener Davik at tiden for Nye Veier bør være over. Grunnen er de strammere økonomiske rammene i veisektoren fremover.

Nye Veier er organisert annerledes, og har mulighet til selv om å prioritere sine strekninger opp og ned. Det er denne friheten Davik mener blir verre når budsjettene skal ned.

Men argumentet holder ikke. Veivesenet ønsker seg selv mer av slik frihet, noe etatens ønske om flerårige budsjetter viser. Dessuten hviler argumentet på en forutsetning om at effekten av konkurranse i sektoren nå er «tatt ut». Det fremstår lite sannsynlig. Også på andre felter enn pris, som for eksempel klima eller natur, er det mulig å konkurrere.

Regjeringen har fortsatt ikke bestemt seg om Nye Veiers fremtid.

Eggum og Rødt-leder Bjørnar Moxnes har i Aftenposten flere argumenter mot Nye veier. Blant annet at selskapets prioriteringsmodell gjør det mer risikabelt for kommunene å gjøre store endringer.

Til det er det å si at dette også var en helt bevisst og ønsket effekt. Det er fortsatt kommunene som regulerer traseen. Men å få et incentiv for å holde både kravene og omkampene innenfor rimelighetens grenser, har også vært et fremskritt.

Det er spesielt å ha to statlige veiselskaper. Knapt noe annet land har organisert veibyggingen på samme måte. Men det i seg selv er ikke noe argument mot å fortsette med en ordning som har fungert godt.

Jørn Eggum får finne seg noe annet å fylle tuben med.