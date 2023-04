Følsviks føleri

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Det er ikke slavehold å ha en au pair. Det er heller ikke derfor ordningen blir avviklet.

14.04.2023 08:10

LO-leder Peggy Hessen Følsvik brukte friskt språk i sin beskrivelse av au pair-ordningen. «Vestkantslaveri» var ordet hun brukte for seks år siden, og hun ser ikke ut til å angre. Hun er lettet over at den nå blir avviklet.

Mot et slikt bakteppe er det ikke rart at mange reagerer. Folk vil ha seg frabedt å kalles slavedrivere. I et mye lest innlegg i Aftenposten skriver advokat Aage Figenschou at opphold som au pair i hans familie har gitt flere fattige familier økonomisk fremgang de ikke ellers ville ha hatt. En av dem kunne kjøpe rismarker nok til å gi familien i hjemlandet inntekt året rundt. En annen finansierte høyere utdannelse for sine tre barn.