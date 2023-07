Nei, ikke hold hodet for kaldt i heten!

Klimakrisen krever brennende engasjement.

Colosseum i Roma er gamle, fine greier, men nå er det rett og slett for varmt på stedet. Vis mer

En hetebølge rammer Europa. Noen av nyhetsoppslagene om den er av det tragikomiske slaget. Ektepar forteller at de vil hjem igjen fordi oppholdet i Syden ikke svarte til forventningene denne gangen. De ante ikke at det skulle bli så varmt der nede, og det var kjedelig å sitte inne på hotellet.

Det våte juliværet i Sør-Norge har vært en lise. Ikke så mange klager. Kanskje snur turiststrømmene i årene som kommer. Kanskje blir temperaturene i Sør-Europa så uutholdelige at grekere, italienere og spanjoler strømmer til Norden for å oppleve silregn og 11 grader.

Den siste intense hetebølgen som nå er på vei fra Afrika til Hellas og Italia, og som kan gi temperaturer over 45 grader, har fått tilnavnet Kharon. Bare dét kan skremme vettet av folk. Kharon var fergemannen i gresk mytologi. Han brakte de nylig døde over elvene Styx og Acheron fra de levendes verden til dødsriket.

Den danske forfatteren Carsten Jensen etterlyser en klimapolitikkens Winston Churchill. Britenes statsminister under Den andre verdenskrig hadde som sitt ene altoverskyggende mål å smadre Hitler og nazismen. Det gjorde ham mer kompromissløs og handlekraftig enn langt de fleste politikere før og etter.

«Hvor er den politikeren som tør å oppfordre til en varig, utholdende klimakamp? En kamp på strendene der havet stiger. En kamp på landingsbanene der den internasjonale flytrafikken ufortrødent fortsetter å vokse», spurte Jensen i en kronikk i Aftenposten.

Problemet er at det er så mange andre saker som bekymrer. Krigen i Ukraina. Prisstigningen. Renteøkningene. Ferdig er den politiker som legger alle andre saksfelt til side og monomant blir opptatt av klimaet.

Men det er dramatiske ting som skjer. Mandag 4. juli var den varmeste dagen i verden som helhet noensinne, ifølge det amerikanske senteret for miljøprognoser (NCEP).

16. juli satte Kina ny varmerekord. I landsbyen Sanbao i Xinjiang-regionen ble det målt 52,2 grader i skyggen.

Canada har alltid vært hjemsøkt av skogbranner, men knapt noen gang har det vært verre enn i år. Mandag raste 883 skogbranner i landet, hvorav 580 var ute av kontroll.

Hetebølger har kommet og gått også før. Noen vil fortsatt avfeie skiftende vær og vind som et ikke-problem. Klimaforskere er klare på at kloden blir varmere, og at det meste av oppvarmingen er menneskeskapt. Konsekvensene ligger ikke langt frem i tid, men preger hverdagen til milliarder her og nå.

Klimaets Churchill har ikke stått frem. Men politikere og hverdagsmennesker høyt og lavt må føle ansvar for å holde saken varm.