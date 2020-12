Aftenposten mener: La helsearbeiderne vaksinere hverandre

Nå nettopp

Vaksineres helsepersonell nå, er de forberedt på en potensiell smitteøkning i januar.

En frigjøringsdag.

Det sa statsminister Erna Solberg (H) til Dagsrevyen da den første koronavaksinen ble satt på en beboer på Ellingsrudhjemmet i Oslo på søndag. Men for helsearbeiderne som kjemper i første linje mot koronaviruset, lar frigjøringen vente på seg.

Samme Dagsrevyen-innslag viste hvem som måtte brette opp skjorteermene da Italias første vaksiner ble satt. En lege, en sykepleier og en hjelpepleier. Der prioriteres helsepersonell. Her må de vente.

Helseminister Bent Høie (H) har gitt Folkehelseinstituttet (FHI) ansvaret for å organisere koronavaksinasjonsprogrammet. FHI har i sin tur etablert en ekstern ekspertgruppe i etikk og prioritering. Denne gruppen har utarbeidet en rapport som anbefaler å vaksinere risikogruppene før helsepersonell. Begrunnelsen er at det vil sikre tap av færrest mulig liv.

Helsepersonell har nok generelt lavere risiko for å dø av koronaviruset enn folk i risikogruppene. Sånn sett kan det være riktig at en potensielt kan redde liv ved å nedprioritere helsearbeiderne. Men det er minst to store haker ved denne strategien.

Etisk sett er det dypt problematisk å kreve at helsearbeidere skal sette eget liv og helse i fare for å redde andre. Og dersom mange helsearbeidere blir syke eller må i karantene, kan helsevesenet settes ut av stand til å håndtere et større smitteutbrudd.

Det siste tar ekspertutvalget høyde for. I rapporten anbefales det å prioritere helsearbeiderne dersom smittesituasjonen forverres.

For øyeblikket er smittesituasjonen ustabil i Norge. Innlandet, Vestfold og Telemark og Trøndelag har alle høye og stigende smittetall. Trondheim kommune setter nye smitterekorder. Mange feirer jul og nyttår med venner og familie. Og i helgen ble det klart at den sannsynligvis langt mer smittsomme mutasjonen av koronaviruset er kommet til Norge.

Det er på ingen måte utenkelig at smittetallene vil stige raskt de neste ukene.

Får helsearbeiderne i de mest utsatte posisjonene tilgang til vaksiner nå, kan de vaksinere hverandre på svært kort tid og få full effekt i løpet av fire uker. I helgen sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg til Aftenposten at hennes stab har lagt planer for «opprioritering av helsepersonell».

Det er en klok beslutning – og en plan som bør settes ut i livet så raskt som overhodet mulig.