Aftenposten mener: Økt rente til høsten? Det er gode nyheter.

Sentralbanksjef Øystein Olsen ser enden på pandemien – og faren for ettervirkningen av den.

Vaksineringen ligger an til å skje fortere enn sentralbanksjef Øystein Olsen så for seg i desember. Foto: NTB/Torstein Bøe

Nå nettopp

Midt i dystre smitterekorder og uro om vaksineringen kommer en slags gladmelding fra Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen. Renten kan bli satt opp i andre halvår.

For et år siden ble renten satt ned til null. Det var for å hjelpe økonomien igjennom pandemien. Krisen har vart lenger enn de fleste så for seg. Nå tror sentralbanken at overgangen til det normale kan komme fortere enn tidligere antatt. Det er fortsatt utsikter til lave renter i lang tid fremover. Men en tidligere renteheving vil være positivt fordi det vil henge sammen med bedre tider for norsk økonomi.