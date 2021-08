Aftenposten mener: Forurenser må betale på bygda også

Fastpris på distriktsbensin er en dårlig idé.

Arbeiderpartiets Bjørnar Skjæran lover å holde bensinprisene som i dag de neste fire årene i distriktene.

Bilen generelt og drivstoff spesielt ser ut til å bli valgkampmat.

Senterpartiet og Fremskrittspartiet har ledet an i kampen for bensin- og dieselbilistenes kår. Sistnevnte har gjennom regjeringssamarbeidet forhindret at CO2-avgiften skal ramme bilistene. Dermed blir klimapolitikken mindre effektiv.