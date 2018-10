Aftenposten mener: Vikingskipene må reddes

Vikingskipene Oseberg, Tune og Gokstad er alle langt over tusen år gamle. Det er også over hundre år siden de ble gravd ut.

Det kan derfor synes noe underlig at det haster sånn med å bevare dem bedre enn i dag, der de står utstilt i Vikingskipshuset på Bygdøy. Kulturhistorisk museums kritikk av statsbudsjettet er imidlertid svært godt begrunnet.

De manglende bevilgningene til nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy kan nemlig føre til at vikingskipene smuldrer opp eller går i tusen knas. Det høres dramatisk ut og ville være en internasjonal skandale av dimensjoner. Sannsynligvis skjer det ikke. Men det kan skje. Og risikoen blir litt større for hver dag.

For vikingskipene på Bygdøy er i elendig forfatning og sprekker opp. Dagens oppstøtting er skjør og bidrar til forverring. Kun en flytting til et annet støttesystem vil kunne sørge for at skipene konserveres tilfredsstillende. Helt konkret handler det om å lage en forsvarlig oppstøtting av skipene, som blant annet gjør disse mindre sårbare for vibrasjoner og støv.

Dette skal gjøres ved å bygge nytt i tilknytning til dagens vikingskipshus. Planene ble endelig klare, kvalitetssikret og godkjent av Oslo kommune i år. Fremdriftsplanen til Statsbygg sier oppstart i 2019, byggestart i 2020 og ferdigstillelse i 2022/23.

Det er derfor det er så alvorlig at pengene uteble på årets statsbudsjett. Helt siden 2012 har det vært klart at flytting er svært nødvendig, og at det verste man kan gjøre, er å ikke gjøre noen ting. Selv med den nåværende fremdriftsplanen vil det altså ha gått ti år før vikingskipene er i trygg havn.

Derfor er det ikke tilfredsstillende at Iselin Nybø (V) sier at det nye museet er «en prioritering som vi må se på i senere statsbudsjett». Men vikingskipene er ikke hvilken som helst post på budsjettet. Skipene er en del av verdensarven nasjonen er forpliktet til å forvalte.

Prosjektet er beregnet til å koste nærmere to milliarder kroner. Det er mye penger. Men på statsbudsjettet finnes en rekke mindre tidskritiske prosjekter som kunne ha vært utsatt for å sikre finansiering til å bygge nytt på Bygdøy.

Det hadde helt sikkert ikke vært populært, det heller. Men det er i det minste ikke en slumsing med verdensarven.