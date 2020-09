Aftenposten mener: Frp og Rødt har ingen steder å gå

Den som sitter ytterst, sitter ikke på vippen.

Leder

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Nå nettopp

Et år før stortingsvalget prøver partiene på ytterkantene å posisjonere seg. Rødt-leder Bjørnar Moxnes og Fremskrittsparti-leder Siv Jensen har begge kommet med utspill for å markere hvilken rolle de vil ta med tanke på regjeringsdannelse etter valget.

De har et felles problem. Ingen tror at de vil bytte side. Ingen tror at Rødt vil gå inn for at Høyre-leder Erna Solberg skal fortsette som statsminister. Ingen tror at Frp vil gå inn for at Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre skal overta.