Aftenposten mener: Avgjørende med en fredelig løsning i Venezuela

Denne uken ankom en delegasjon med norske diplomater Venezuela i et forsøk på å finne en løsning på konflikten mellom regjeringen og opposisjonen i landet.

Norge har fungert som tilrettelegger under tidligere samtaler mellom partene, som blant annet har møtt hverandre i Oslo i mai. I begynnelsen av juli ble samtalene flyttet til Barbados, fortsatt med norske diplomater til stede, opplyser nyhetsbyrået NTB.

I forrige uke avlyste president Nicolás Maduro et planlagt møte etter at USA innførte nye sanksjoner mot regimet. Opposisjonsleder Juan Guaidó forteller at det ikke er satt noen dato for å gjenoppta samtalene, men han bekrefter at representanter fra Norge er i landet. Han opplyser samtidig at de ønsker å fortsette med forhandlingsplanene.

Situasjonen i Venezuela har vært prekær lenge. Sosialisten Nicolás Maduro har manglet legitimitet siden han fusket seg til «valgseieren» i 2018. Sosialdemokraten Juan Guaidó, som i januar nærmest utnevnte seg selv til midlertidig president, har heller ikke vunnet noe presidentvalg.

Guaidó er likevel president for nasjonalforsamlingen, den eneste institusjonen i landet som for tiden har demokratisk legitimitet. Parlamentsvalget i 2015 var fritt. Han støttes dessuten av titalls land, deriblant USA, Canada og flere demokratiske latinamerikanske land, i sin kamp for å avsette Maduro. Sistnevnte har på sin side støtte fra land som Iran, Russland og Cuba.

Tidligere denne måneden kunngjorde den amerikanske presidenten, Donald Trump, at USA skjerper sanksjonene overfor Maduro-regimet. Hans nasjonale sikkerhetsrådgiver, John Bolton, fastslo samtidig at tiden for dialog er over.

Beslutningen om å skjerpe sanksjonene ytterligere høstet kritikk fra FNs høykommissær for menneskerettigheter, Chiles tidligere president Michelle Bachelet. Hun mener sanksjonene kommer til å forverre krisen for millioner av vanlige venezuelanere.

Bachelet har trolig rett. Venezuelas økonomi er for lengst kjørt i senk, og vanlige folk mangler alt fra medisiner og mat til husholdningsartikler som bleier. Fire millioner mennesker har flyktet fra landet, ifølge FN.

For freden videre er det avgjørende at et maktskifte ikke skjer med militære midler og særlig ikke med USA i spissen. Gitt USAs historie med illegitim inngripen i regionens politiske prosesser er landet selve hovedfienden for Maduro-regimet. Det vil dessuten føre til at de nye makthaverne vil starte med manglende legitimitet.

Det er avgjørende at dialogen mellom partene gjenopprettes så snart som mulig.