Aftenposten mener: Støre bør droppe klimamålet sitt

31 minutter siden

Statsminister Jonas Gahr Støre har et klimamål han ikke tar helt på alvor.

Regjeringen tar jo ikke klimamålet på alvor selv.

Klimadebatten er ofte forvirrende. Denne uken har Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) bidratt.

OECD publiserte fredag en vurdering av norsk klima- og miljøpolitikk. Der skriver organisasjonen at Norge ikke ligger an til å nå klimamålet for 2030. Men hvilket klimamål?