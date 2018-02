Aftenposten mener: Børsfallet kan varsle trøbbel, også for Trump

Et kraftig børsfall i USA mandag har skapt uro i markedene og blant skarer av småsparere som nå frykter for pengene de har plassert.

Det er for tidlig å si om endringen er varig, men om den er det, ligger hovedforklaringen trolig i to faktorer som delvis henger sammen.

Aksjemarkedene har hatt jevn vekst helt siden bunnen under finanskrisen ble passert. I sum kan veksten ha vært for sterk, sett opp mot selskapenes inntjening og markedsutsikter.

Dessuten har det vært både økonomisk vekst og såkalt børsfest i en årrekke, uten at rentenivået har steget. Normalt skaper sterk vekst prisstigning og inflasjon, som så resulterer i renteøkning.

Den langvarig lave renten har ført til at mange har vent seg til tanken om at lån av penger er nesten gratis.

I en slik situasjon finner pengene lett veien til det risikofylte aksjemarkedet. Nå som rentenivået er i ferd med å stige igjen, noe det alt har gjort i USA, vil penger i større grad tilflyte trygge obligasjoner og bankkonti.

I tillegg skaper en annen faktor usikkerhet: Donald Trump.

De økonomiske tallene har vært gode i USA lenge. Veksten har vært noe høyere under Trump enn den var under Obama. Fallet i arbeidsledigheten har fortsatt. Børsene har satt stadig nye rekorder.

Trumps selvskryt

Alt dette har president Trump tatt æren for personlig. Grunnlaget for selvskrytet er spinkelt, for i alle tre tilfeller handler det om fortsettelse av trender som startet før Trump.

Likevel har særlig børsfesten til dels vært drevet av forventninger til hva Trump kunne utrette: Den store skattereformen, som er vedtatt, er blitt rost av næringslivet. Mange selskaper feiret den med bonuser til sine ansatte.

Løftene om store investeringer i infrastruktur, er et annet element. Her har lite foreløpig skjedd, og markedet kan være i ferd med å miste tålmodigheten.

Usunt sirkus

Dessuten er sirkuset rundt presidenten selv i lengden ikke sunt for økonomien. Mye tyder på at spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning av den såkalte Russland-saken nærmer seg slutten.

Børsene begynte å rase samtidig som presidenten var på skjermen for å skryte av sin økonomiske politikk. Dette er uheldig optikk for en president som er så opptatt av TV -mediet som Trump er.

Når han vil ha æren for piler som peker opp, kommer han neppe unna skylden for piler som peker ned. Men det er altså ikke sikkert dette børsfallet er noe verre enn en mindre korreksjon.