Aftenposten mener: Skuffende populisme fra Frp

Så var Fremskrittspartiets (Frp) landsmøte over for denne gang. Når hverken stortingsvalg eller kommunevalg står for døren, pleier politiske landsmøter sjelden å være preget av de helt store konfliktene eller politiske vannskillene. Frps landsmøte dette året var for det meste ikke noe unntak.

Blant resolusjonsforslagene var typiske Frp-saker som forenkling av lovverk for snøscooterkjøring, styrking av Forsvaret og unntak for påbud om redningsvest i fritidsbåt.

Siv Jensen ble gjenvalgt som partileder for de neste to årene – til stående applaus. Hun minnet om at politikk også handler om å inngå kompromisser og samarbeide med andre.

Øverst blant resolusjonsforslagene på landsmøtet var «uheldige konsekvenser av avgifter», som det het i saksnotatet. Her var det altså tale om sukkeravgiften, som i statsbudsjettet for 2018 økte med 83 prosent. Avgiften på brus og andre alkoholfrie drikkevarer økte med 42,3 prosent.

Ikke overraskende ønsker Frp å redusere denne sukkeravgiften, som partiet mener fører til økt grensehandel, og derfor også til tap av arbeidsplasser og statlige inntekter.

Langt mer kontroversielt var resolusjonsforslaget om å forby bønnerop i det offentlige rom. Forslaget ble lagt frem av Buskerud Frp, som mente at bønnerop fra moskeer oppleves som sjenerende og upassende for svært mange – dette til tross for at ingen moskeer i norsk offentlighet for tiden praktiserer bønnerop.

Utspillet har vakt særlig oppsikt etter at partiets innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim i et intervju med Vårt Land sa at han «blåser i hva menneskerettsbestemmelser sier i denne saken».

Sist gang Frp foreslo noe slikt, konkluderte Justisdepartementet med at et generelt lovforbud mot bønnerop, trolig er i strid med religionsfriheten slik den er beskrevet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Det tar seg mildt sagt dårlig ut for et parti som sitter i regjering for femte år på rad å komme med utspill om at man blåser i menneskerettighetene. Utsagn av denne typen er useriøs populisme som ikke hører hjemme i det norske politiske landskapet.

Ikke desto mindre var det skuffende at Frp stemte for dette resolusjonforslaget.

Stortingsrepresentant og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen sa at man ikke kan likebehandle islam og kristendom, ettersom den kristne kulturarven er tusen år gammel i Norge, mens islam kom til landet på 1970-tallet.

– Det er ikke mulig å sammenligne bønnerop med kirkeklokker, sa Amundsen.

Men det er selvsagt mulig. Faktisk er det helt naturlig å sammenligne, ettersom vi har religionsfrihet her i landet. Det burde et regjeringsparti være klar over.