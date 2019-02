Aftenposten mener: Fortsatt håp om nedrustning

Samtalene mellom Kim Jong-un og Donald Trump om atomnedrustning og fred på den koreanske halvøya må tas alvorlig. De kan lede til noe, selv om onsdagens andre møte ble avbrutt før tiden, uten en avtale.

Kontrasten er tydelig til det første møtet mellom Trump og Kim i Singapore i fjor, der partene etterpå solgte en mengde tomme ord som store fremskritt.

Nå, i Hanoi, forlot Trump møtet fordi Kim stilte urimelige krav, ifølge amerikanerne. Nord-Koreas diktator ville angivelig ha slutt på alle amerikanske sanksjoner i bytte mot å stenge ett anlegg som inngår i landets atomvåpenprogram. Det godtok Trump ikke. Sanksjonene skal først fjernes når vesentlig større fremskritt er gjort.

Tilbakeslaget er alvorlig, men foreløpig ser det ut til at prosessen skal fortsette.

Nord-Korea erklærte i fjor en midlertidig stans i tester av bomber og raketter. Trump sa onsdag at Kim hadde lovet å stå ved den. Dette er vesentlig. Jo lenger moratoriet varer, desto mindre troverdig er Nord-Koreas atomtrussel.

Kina har viktig rolle

Den mest fryktede av landets raketter, interkontinentale Hwasong-15, er blitt testet kun én gang. Normalt må raketter av denne typen testes mer enn ti ganger før de kan anses som pålitelige.

Så lenge Kim holder fast ved prøvestansen, kan man anta at han søker nedrustning. På den annen side kan han når som helst ombestemme seg, noe som vil endre bildet helt.

Kina har en viktig rolle. Offisielt ønsker Beijing koreansk gjenforening. Det behøver ikke å bety så mye. Offisielt har Kina jo også ytringsfrihet. Men noen analytikere mener at landet nå reelt stiller seg åpent for gjenforening, delvis for å slippe å støtte Kim Jong-un økonomisk og politisk. Kinesiske ledere skal også tenke at de ikke først kan blokkere for koreansk gjenforening og deretter få sin egen gjenforening med Taiwan.

Spørsmålet er hva Kim vil

Kim Jong-un holder kineserne, sine viktigste allierte, løpende oppdatert. Man må anta at det også er tett kontakt mellom USA og Kina.

Kineserne har uttalt seg stort sett positivt til nå. Det har noe med Trump å gjøre, i den forstand at kineserne fremfor alt ikke vil ha et gjenforent Korea som er så tett knyttet til USA som Sør-Korea er i dag. Trump ønsker også at USA skal ta mindre ansvar for andre lands sikkerhet.

I bunn og grunn er spørsmålet om Kim er villig til å gi opp sitt kommunistiske familiedynasti. Hvis han vil beholde det, må han også ha atomraketter. Hvis han vil sitt folk vel, må han ta de nødvendige stegene videre i fredsprosessen.