Aftenposten mener: Proteksjonisme er en farlig bivirkning av mangel på vaksine

EU og britene kjemper om dosene. Det skader begge.

Det er vaksinekonflikt mellom den britiske statsministeren, Boris Johnson, og EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, her fra et møte i desember. Foto: Aaron Chown, AP/NTB

Konflikten om vaksiner er satt på sprøytespissen de siste dagene. EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, har antydet at EU kan komme til å forby eksport av Astra Zeneca-vaksiner fra Nederland til Storbritannia. En annen vaksineprodusent, Pfizer, advarer mot å eskalere konflikten. Pfizer er avhengig av import av ingredienser produsert i Yorkshire i England til sin produksjon i EU.

En eskalerende handelskonflikt om vaksiner kan dermed skade begge parter. Storbritannia og EU er tett knyttet sammen også etter at britene meldte seg ut. De har en felles interesse av å få vaksinert befolkningen raskt, slik at mennesker kan reise så fritt som mulig igjen, og at økonomien kan ta seg opp.