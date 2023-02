Kollektiv avstraffelse er ikke veien å gå

10.02.2023 15:22

Statsminister Benjamin Netanyahu leder en svært konservativ og religiøs regjering. Den har eskalert bruken av kollektiv avstraffelse mot palestinere den siste tiden.

Volden i Israel roer seg ikke ved å straffe palestinerne kollektivt.

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Voldsspiralen i Israel har økt med urovekkende styrke den siste tiden. Dette skjer kort tid etter at landet har fått en regjering som domineres av svært konservative og religiøse krefter. Den ledes av Benjamin Netanyahu.

Torsdag 26. januar utførte den israelske hæren (IDF) en militæroperasjon i en flyktningleir i Jenin på Vestbredden. Ni palestinere ble drept. Blant dem en eldre kvinne. Ifølge IDF ble aksjonen gjennomført for å arrestere medlemmer av gruppen Palestinsk Islamsk jihad.

Dagen etter, den internasjonale Holocaustdagen 27. januar, ble ti israelere skutt i bosetningen Neve Yaakov i Jerusalem. Skytingen fant sted i nærheten av en synagoge. Syv personer mistet livet. Den yngste var 14 år.

Dette var det dødeligste angrepet mot israelere siden 2008. Gjerningsmannen var palestiner. Han ble skutt og drept av israelske soldater.

Israels sikkerhetsminister Itamar Ben Gvir besluttet umiddelbart at familiehjemmet til palestineren skulle forsegles. Søndag 28. innok sikkerhetsstyrker leiligheten og gjorde den ubeboelig. Dette er vanlig prosedyre før boligen blir revet.

Israel har siden 1967 benyttet seg av denne formen for avstraffelse mot palestinerne når det skjer angrep mot israelere. Rivingen av palestinske hjem er blitt fordømt av menneskerettighetsgrupper. De mener dette er kollektiv avstraffelse, som strider mot Genèvekonvensjonen.

Israels innenriksminister har nylig tatt til orde for å rive ytterligere 14 palestinske boliger i Øst-Jerusalem, skriver New York Times. De skal være bygget uten tillatelser. Men det er svært vanskelig for palestinere å få denne typen samtykker på grunn av kompliserte landregler.

I tillegg har statsminister Netanyahu for kort tid siden lagt frem planer om å frata familier som «støtter terrorisme» velferdsordninger og israelske identitetspapirer. Dette faller tett inn under kategorien kollektiv avstraffelse.

Det er lite tvil om at de vedvarende palestinske angrepene mot Israel og israelere er svært alvorlige. Israels rett til å eksistere må forsvares.

Men kollektiv avstraffelse er uakseptabelt som metode for å bekjempe denne volden. Den rammer uskyldige familier og kan føre til eskalering av vold.