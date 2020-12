Aftenposten mener: Klokt å tenke nytt om det gode liv

FNs utviklingsprogram har tenkt alternativt om verdens beste land å bo i. Det er fornuftig.

Norges Fredsråd og FN-sambandet holdt lysmarkering på Eidsvolls plass for Verdens matvareprogram, årets vinner av Nobels fredspris 2020. STIAN LYSBERG SOLUM

8 minutter siden

Hvert år lager FNs utviklingsprogram en rangering av verdens beste land å bo i. Norge pleier å toppe listen. Det gjør landet også i år.

Hva er det som gjør Norge til et så godt land å bo i? Det er selvsagt mange forskjellige ting. Stor grad av likestilling mellom kjønnene og individuell frihet er viktige faktorer. Men avgjørende for topplasseringen på denne listen er tilgang til utdannelse og muligheten til å leve et sunt liv.