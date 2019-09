Onsdag denne uken ble det klart at Hongkongs leder Carrie Lam skroter det omstridte lovforslaget om å kunne utlevere hongkongere til Fastlands-Kina for straffeforfølgelse.

Forslaget er for lengst blitt lagt på is, men demonstrantene i Hongkong har krevd at det måtte forkastes formelt.