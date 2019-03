Aftenposten mener: Gard Steiro er svekket

Onsdag kveld ble det vist absurd teater i Akersgata 55. I ett rom satt VG-journalist Lars Joakim Skarvøy og fortalte medier at Sofie, kvinnen VG brukte for å legitimere oppslaget om Giskes dansevideo, nå «forteller en annen versjon» enn den opprinnelige.

I et annet rom holdt VG-ledelsen pressekonferanse og forsikret om at de trodde på Sofie.

Senere sa nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken at det ikke var grunnlag for å fastslå at Skarvøy hadde fabrikkert de nå så berømte ordene «så ble det litt mye».

VGs evaluering er full av selvkritikk, men vekten legges på fem ord. Ble journalist og kilde enige om dem? Ord står mot ord.

Dermed kan ingen journalistisk dødssynd dokumenteres. Å presse en kilde til å si noe hun ikke kan eller vil stå inne for, er også alvorlig, men ikke automatisk oppsigelsesgrunn.

Men Skarvøys selvforsvar skaper nye problemer. Sofie sier torsdag til TV 2 at hun føler seg anklaget for løgn. Nå søker hun advokathjelp, mens VG-ledelsen tar avstand fra sin journalist.

Krisen er stor, men styreleder Torry Pedersen har rett i at Steiros feil ikke er grove nok til at han bør få sparken. En sjefredaktør må få vide rammer fra eierne, også til å gjøre feil, ellers blir pressen tannløs.

Et desto større ansvar har sjefredaktøren for selv å vurdere sin stilling.

Feilene er store. Steiro snakket med Sofie bare timer etter VGs første oppslag. Sjefredaktøren kan fra da av ikke ha vært i tvil om at kvinnen uten medieerfaring ikke kjente seg igjen i beskrivelsen avisen ga, at hun følte seg presset og opplevde situasjonen som ubehagelig.

Likevel kom beklagelsene altfor sent og var ikke dekkende. Publiserte feil ble ikke rettet i tide. Politisk redaktør Hanne Skartveit ga misvisende informasjon i NRKs Debatten fordi hun ikke var informert om Steiros samtaler med Sofie.

VG leverer god journalistikk og solide økonomiske resultater under Steiros ledelse. Det er lett å forstå at de rundt ham ikke vil at han skal falle, men han må vise evne til å løse problemene. Etter Skarvøys siste utspill skylder VG Sofie nok en unnskyldning.

VGs evaluering har besvart noen spørsmål, men også reist nye. Ble for eksempel offentliggjøringen av upublisert materiale om kontakten med Sofie presseetisk forsvarlig fordi hun leste gjennom den på forhånd?

Så lenge VGs krise varer, vil også de øvrige mediene og den undersøkende journalistikken lide. Steiros avgang kunne ha gjort det lettere for VG å gjenreise tilliten, men han har også en posisjon som kan gjøre ham i stand til å ta avisen gjennom krisen.